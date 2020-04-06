Bingöl'de sokağa çıkan vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı Bingöl'de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkan vatandaşlara ve esnafa ücretsiz steril maske dağıtımı yapıldı.

Bingöl'de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkan vatandaşlara ve esnafa ücretsiz steril maske dağıtımı yapıldı.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında steril maske dağıtımına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmak zorunda oldukları için evlerinde kalamayan vatandaşlarımız başta olmak üzere maske kullanımının zorunlu olduğu alanlarda vatandaşlarımıza steril maske dağıtımını sürdürüyor. Pazar yerlerini sıkı denetim altına alan zabıta ekiplerimiz, pazarcıların maske takıp takmadığını, eldiven kullanıp kullanmadığını da denetliyor. Sosyal mesafe kuralı kapsamında tezgahların önüne bir metre güvenlik şeridi çekiliyor. Pazar semtlerinde alışveriş yapan vatandaşlarımıza da 14 kural ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor"denildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamanın devamında," Valiliğimiz öncülüğünde tüm tedbirler alınıyor. Şehir merkezinde el dezenfektan otomatları kuruldu, başta toplu taşıma araçları ve kamu kurumları olmak üzere ticari taksiler, toplu yaşam alanları, ATM'ler, köy ve ilçe minibüsleri gibi pek çok alan düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler düzenli bir şekilde temizleniyor, şehrimizin tüm içme suyu depoları temizlenerek klorlanıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin market ve gıda sektörüne yönelik denetimleri sıkı bir şekilde sürdürülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi yardımı devam ediyor"ifadeleri kullanıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA