Bingöl'de sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak
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Bingöl'de sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararının 12 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararının 12 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Kadir Ekinci başkanlığında toplandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda daha önce sinema salonlarının 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulduğu anımsatılan açıklamada, gelinen aşamada, salgında mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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