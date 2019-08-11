Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

11.08.2019 00:10

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Taşlıçay köyünde, 2 ailenin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile büyüklerinin de karışmasının ardından çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Musab Aydar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA