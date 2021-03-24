Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
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Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı

24.03.2021 01:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:56

Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti.

Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı

-Yağış nedeniyle evlerini su basan vatandaşlar, kovalarla suyu dışarı boşalttı

BİNGÖL - Bingöl'de gece etkisini arttıran şiddetli yağış bazı yerlerde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bodrum katlardaki evleri su basarken, yollar da suyla kaplandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin bölge geneli için uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve rüzgar Bingöl'de etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir kanalizasyonda taşan su, yolu göle çevirdi.Yine aynı mahallede bir bodrum katını su bastı. Binada yaşayan vatandaşlar, evlerinin içindeki suyu kovalarla taşıdı.

Vatandaşlardan Muhittin Gilli, "Çok şiddetli bir yağış oldu ve hemen dışarı fırladık. Sağlık Müdürlüğü arkasında dere maalesef taştı, dükkan ve bodrumlar su altında. Dikkatli olmak gerekiyor, şiddetli yağışlar devam edecek" dedi.

Öte yandan yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirilirken, ekiplerin de sahada çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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