Bingöl'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi Bingöl'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi Bingöl'de kuvvetli rüzgar, bazı yerlerde ağaçları devirdi, bir okulun ise kısmen çatısını uçurdu.

Bingöl'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

BİNGÖL - Bingöl'de kuvvetli rüzgar, bazı yerlerde ağaçları devirdi, bir okulun ise kısmen çatısını uçurdu.

Kentte akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar,etkili oldu.Rüzgar ve fırtına nedeniyle bir okulun çatısı kısmen uçtu. Devlet Hastanesi önünde ve Ekinyolu köyünde de ise ağaçlar devrildi.

Ara ara kuvvetli rüzgarın bölge genelinde etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA