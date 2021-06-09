Bingöl'de şiddetli fırtına tekstil atölyelerinin çatısını uçurdu
Bingöl'de şiddetli fırtına nedeniyle tekstil atölyelerinin çatısı uçtu.
Bingöl'de şiddetli fırtına nedeniyle tekstil atölyelerinin çatısı uçtu.
Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Simani Mahallesi'ndeki tekstil atölyelerinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
Çatıların uçma anı atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçi servisinin atölyenin önünden geçtiği sırada çatıların uçtuğu görülüyor.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, hasar tespit çalışmasının havanın normalleşmesiyle yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş