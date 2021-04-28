Bingöl'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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Bingöl'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bingöl'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 FM 546 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Elazığ kara yolunun 30. kilometresinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, içerisinde 46 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolculardan Samet Koçlardan, gazetecilere, dumanı fark ettiklerini, şoförün kendilerini araçtan indirdiğini belirterek, daha sonra yangının yaşandığını söyledi.

Ergin Çınardalı da seyir halindeyken otobüsten koku geldiğini anlatarak, bir anda otobüsün alev aldığını, olayda bazı eşyalarının yandığını aktardı.

Yolcuların otobüslerle Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne oradan da Muş'a gönderileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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