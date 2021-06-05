Seyir halindeki minibüs yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir halindeki minibüs yandı

Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl'de seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl'den Diyarbakır istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 09 ADC 287 plakalı minibüsün, arka bölümü alev aldı.

Dumanların çıktığını gören sürücü, aracı park ederek durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri yangını motor kısmına yayılmadan söndürdü.

Minibüsün arka kısmı kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki minibüs yandı
Seyir halindeki minibüs yandı
Seyir halindeki minibüs yandı
Seyir halindeki minibüs yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Yiğit Şardan Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyir halindeki minibüs yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 21:10:51. #1.16#

title