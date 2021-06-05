Seyir halindeki minibüs yandı
Bingöl'de seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bingöl'de seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bingöl'den Diyarbakır istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 09 ADC 287 plakalı minibüsün, arka bölümü alev aldı.
Dumanların çıktığını gören sürücü, aracı park ederek durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri yangını motor kısmına yayılmadan söndürdü.
Minibüsün arka kısmı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık