Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı
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Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı Bingöl'de seyir halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı

BİNGÖL - Bingöl'de seyir halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl'den Diyarbakır'a seyir halinde olan B.Ö. yönetimindeki 09 ADC 287 plakalı minibüsün arka tarafından aniden dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurup inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanmaya başlayan araca müdahale etti. Araç tamamen alev almadan söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı
Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı
Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı
Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı
Bingöl'de seyir halindeki minibüs yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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