Bingöl'de seri üretime geçen bir meslek lisesinde günlük 3 bin maske üretiliyor Korona virüs nedeniyle Bingöl'de bir meslek lisesine kurulan atölyede maskede seri üretim başladı, ilk aşamada günlük 3 bin, ilerleyen zamanda ihtiyaca göre günlük 10 bin adet üretim yapılacağı bildirildi.

Korona virüs nedeniyle Bingöl'de bir meslek lisesine kurulan atölyede maskede seri üretim başladı, ilk aşamada günlük 3 bin, ilerleyen zamanda ihtiyaca göre günlük 10 bin adet üretim yapılacağı bildirildi.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleri bakanlığın desteğiyle Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günlük tek kullanımlık cerrahi maske seri üretimi için start verildi.Lisede makine desteğiyle kurulan atölyede, okul idarecileri, öğretmenler ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde bulunan usta öğreticilerin katılımıyla seri üretim başladı. İlk aşamada günlük 3 bin adet maske üretimi yapılan atölyede, talebe gören bu rakamın günlük 10 bin adete çıkarılabileceği belirtildi.

Maske üretim çalışmalarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Tüm dünyayı etkisini altına alan Covid-19 pandemisi tehdidine karşı biz de çalışmalar yapmayı planladık. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla atölye kurduk. Bu atölyede usta öğreticilerimiz, okul idaresi, bölüm şefleri ve öğretmenlerimiz destek sunuyor. Şuan da günlük üretim kapasitemiz 3 bin civarında ve önümüzdeki günlerde bunu 10 bine çıkarmayı planlıyoruz. Burada ürettiğimiz tek kullanımlık cerrahi maskeleri ki bunlar standartlara uygun olacak 3 katlı 60 gramlık maskelerdir. Bu ürünleri valiliğimize teslim edeceğiz. Valiliğimiz koordinesinde bu maskeler sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza, aile sağlık merkezlerimize, emniyetimize, jandarmamıza ve diğer kurumlara dağıtacak" dedi.

Talep olması halinde çevre illere de maske gönderebileceklerini aktaran Güney, "Meslek liselerinin sadece sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü değil aynı zamanda bu tür durumlarda da ani refleksle üretim yapan fabrikalar haline getirmeye gayret ettik. Burada ürettiğimiz ürünleri dediğimiz gibi ilimizde kullanacağız ama talep olması halinde çevre illere de dağıtmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Okulun Müdür Yardımcısı Elmas Karacabulut ise,"Biz de bu süreçte devletimize yardım etmek için kendi üretimimizi yapmaya başladık. Makinelerimiz hazır ve seri üretime başladık. 3 binle başladık ama 10 bin üretime kadar çıkmayı planlıyoruz"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA