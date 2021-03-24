Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (3)
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Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (3)

24.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (3)

KRİZ MERKEZİ KURULDUBingöl'de, dün akşam şiddetli yağmurun etkisiyle meydana gelen ve çok sayıda evin sular altında kalmasına neden olan sel sonrası belediye tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Bingöl'de, dün akşam şiddetli yağmurun etkisiyle meydana gelen ve çok sayıda evin sular altında kalmasına neden olan sel sonrası belediye tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Bingöl Belediye Başkanı Erkan Arıkan, selin vurduğu Mirzan, Yeşilyurt, Simani, Saray ve Şehit Mustafa Gündoğdu mahalleleri başta olmak üzere kent genelinde ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Başkan Arıkan, "Sağanağın ardından meydana gelen sel felaketi özellikle 5 mahallemizde etkili oldu. Ekiplerimizi yoğun bir şekilde bu mahallelere yönlendirdik. Akabinde hemen kriz merkezi oluşturarak, diğer ekiplerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bölgelere yönlendirdik. Bingöl Valiliği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımızda da destek alarak gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Vatandaşların mağduriyetlerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için tüm gücümüzle sahada olduk, vatandaşımızın yanında olduk. Afet sonrası hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı da başlattık. Bu çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak, mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (3)
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (3)
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (3)
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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