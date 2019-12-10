Bingöl'de şehit olan Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım için Ahmet Hamsi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
10.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:00
Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım için Ahmet Hamsi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA