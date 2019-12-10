: Bingöl'de şehit olan Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:00

Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım için Ahmet Hamsi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

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