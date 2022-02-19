Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim sürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda Bingöl Şehirler Arası Otobüs Terminali trafik kontrol noktasında otobüsleri denetledi.

Durdurulan yolcu otobüslerinde sürüş bilgileri ile araç lastiklerini kontrol eden polis ekipleri, sürücüleri maksimum araç kullanabilecekleri süreye ilişkin hatırlatmalarda bulundu ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yaptı.

Trafik polisleri, Bingöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde günlük yaklaşık 40 otobüsü denetliyor.