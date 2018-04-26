Bingöl'de "Seçim Güvenliği" Toplantısı
Bingöl'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Bingöl'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
İl Özel İdaresinde yapılan toplantının açılışında konuşan Vali Ali Mantı, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde tedbir almak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Mantı, şunları kaydetti:
"Amacımız herhangi bir kamu düzenine, kamu güvenliğine zarar verilmeyecek şekilde seçimlerin güvenlik içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Kanunların bizlere verdiği görevleri en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum."
Toplantıya, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da katıldı.