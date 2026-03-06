Haberler

Bingöl'de sahte pasaportlu 2 şüpheli yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sahte pasaport ile yakalanan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sahte pasaport ile yakalanan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada, Muş-Elazığ istikameti üzerinde durdurulan otobüs içerisinde İran pasaport hamili 2 şahsın pasaport belgelerinin sahte olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahıslardan birinin 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında yakalama kararı ve 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheli şahıs ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
