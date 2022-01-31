Bingöl'de sağlık ekipleri hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, genel durum bozukluğu olan yaşlı kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancak beldesi Elmaçayır mezrasında yaşayan ve rahatsızlanan 66 yaşındaki Fikrimce Tutaş'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Elmaçayır mezrasına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tam paletli ambulansla gitti.

Ekipler, Tutaş'ı yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesine götürdü.