Bingöl'de sağlık ekipleri, 115 yaşındaki hasta için seferber oldu - Haberler
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Bingöl'de sağlık ekipleri, 115 yaşındaki hasta için seferber oldu

AA, Aydın Arık - Güncel
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Bingöl'de sağlık ekipleri, 115 yaşındaki hasta için seferber oldu

Bingöl'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde oturan 115 yaşındaki genel durum bozukluğu olan hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde oturan 115 yaşındaki genel durum bozukluğu olan hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancak beldesi Sudüğünü köyünde yaşayan 115 yaşındaki Zülküf Barulday'ın yakınları, hastanın durumunun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evin olduğu bölgeye giriş yapamayan sağlık ekipleri, yürüyerek eve gitti ve Barulday'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Çalışma sonucu Barulday, Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

AA / Aydın Arık - Güncel

112 Acil Çağrı, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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