Bingöl'de sağanak yağış heyelana neden oldu...
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Bingöl'de sağanak yağış heyelana neden oldu...

26.09.2020 14:22 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:26

Bingöl'de sağanak yağış heyelana neden oldu.

Bingöl'de sağanak yağış heyelana neden oldu...

BİNGÖL - Bingöl'de sağanak yağış nedeniyle, heyelan meydana geldi, kapanan yollar karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bingöl'de de sağanak yağış meydana geldi.Yağış nedeniyle Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü ile Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk ve Kaynarpınar arasındaki dere taştı, heyelan meydana geldi.Sabahın erken saatlerinde vatandaşların bildirmesi üzerine Karayolları 84'üncü Şube Şefliği bölgeye hareket etti.Kapanan yollarda çalışma yapan 2 ekip, yolu kısa süre içinde trafiğe yeniden açtı.

Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bingöl'de sağanak yağış heyelana neden oldu...
Bingöl'de sağanak yağış heyelana neden oldu...
Bingöl'de sağanak yağış heyelana neden oldu...
Bingöl'de sağanak yağış heyelana neden oldu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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