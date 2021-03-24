Sağanak etkili oldu (2)

Bingöl'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ile iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Bingöl'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ile iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Akşam başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklara neden oldu.

Bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı, araçlar su içinde kaldı. Mirzan Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katını basan su, komşuların saatler süren yardımıyla boşaltıldı.

Bir küçükbaş hayvanın sele kapılıp telef olduğu görüldü.

Mirzan Mahallesi'nde su baskını yaşanan 7 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürü Faik Artan, AA muhabirine, sağanağın ardından ekiplerin hemen harekete geçtiğini, kent merkezinde 20 ev ve iş yerinin zarar gördüğünü söyledi.

Artan, 18 itfaiye personelinin, 3 vidanjör, 5 itfaiye aracıyla çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Mirzan Mahallesi sakinlerinden Mahmut Çingay da evlere su dolduğunu anlatarak, "Çocuklarımız neredeyse boğulacaktı, canımızı zor kurtardık. Evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

İsmail Çingay da evindeki bütün eşyaların kullanılamaz hale geldiğini, yardım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş