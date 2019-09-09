Bingöl'de rektum kanseri ameliyatı

09.09.2019 15:34

Bingöl Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle rektum kanseri ameliyatı yapıldı.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, hastanede görev yapan Genel Cerrahi uzmanları Op. Dr. Mehmet Fatih Korkmaz ve Op. Dr. Mehmet Uçar tarafından 28 yaşındaki rektum kanseri olan bir hastaya ilk defa laparoskopik (kapalı) yöntemle cerrahi müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği ifade edilen açıklamada, 4 günde tedavisi tamamlanan hastanın taburcu edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA