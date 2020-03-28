Bingöl'de polislerden koronavirüs denetimi Bingöl'de polislerden koronavirüs denetimiBİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıldı.

Bingöl'de polislerden koronavirüs denetimi

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında kurulan yol kontrol uygulamasında denetimler yapıldı. Denetimlerin yapıldığı Bingöl-Diyarbakır karayolunda durdurulan toplu taşıma araçları kontrol edildi. Polis ekipleri, araçta yolcu kapasitelerinin İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yüzde 50'ye düşürülüp, düşürülmediği, yolcular arasında 1 metre kuralına uyulup uyulmadığı ve 65 yaş üzeri yolcu taşınıp taşınmadığı uygulamaları denetlerken, sürücüler ve yolculara koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: DHA