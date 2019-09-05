Bingöl'de polisin şiddet kullandığı iddiası

05.09.2019 14:42

Bingöl'de polise tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan iki kişiden K.Ç'nin 9 kasten yaralama ve tehdit, 2 görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından, L.Ç'nin 11 kasten yaralama tehdit, görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından kayıtlarının olduğunu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi'nde yapılan rutin uygulamada, polisin arama noktasına gelen 12 AAD 023 plakalı motosikleti durdurmak istediği, "dur" ihtarına uymayarak Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi'ne doğru kaçan şüphelinin motosikleti yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştığı bildirildi.

Ekipler tarafından yakalanan motosiklet sürücüsü B.Ç'nin yaşının küçük ve ehliyetsiz olduğunun anlaşılması üzerine gerekli işlemler yapılmaya çalışılırken olay yerine gelen şüphelinin ağabeyi K.Ç. ve babası L.Ç'nin polise tehdit ve hakaretlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Polis memurlarınca dirençlerini kıracak ölçüde müdahalede bulunulmuş ve muhafaza altına alınmışlardır. B.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğüne, K.Ç. ve L.Ç. Düzağaç Polis Merkez Amirliğine intikal ettirilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. K.Ç'nin 9 kasten yaralama ve tehdit, 2 görevi yaptırmamak için direnmek, L.Ç. 11 kasten yaralama tehdit, görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından kayıtlarının olduğu anlaşılmış. K.Ç. ve L.Ç. 2 Eylül'de mevcutlu olarak Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, mahkemedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Kaynak: AA