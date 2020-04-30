Bingöl'de PKK'ya ait 102 kilo esrar ve mühimmat ele geçirildi BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından Yeniyazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 102 kilogram toz esrar ile toprağa gömülü mühimmat, doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından Yeniyazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 102 kilogram toz esrar ile toprağa gömülü mühimmat, doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Nisan'da Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ormanlık alanda yapılan aramada, 2 ayrı noktada toprağa gömülü 2 telsiz, 9 patlayıcı ateşleme düzeneği alıcısı, 50 metre kablo, 100 pil, güneş paneli, akü, 9 silah bakım yağı, sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 kitap, not defteri ve çok sayıda ilk yardım, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 102 kilogram toz esrar da bulundu.

Kaynak: DHA