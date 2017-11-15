Bingöl'de PKK'nın Doçka'sı ele geçirildi



BİNGÖL - Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 1 Adet 12.7 mm Doçka silahı, mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilik, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından merkez Dallıtepe ve Ortaçanak köylerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Tufan-1 operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonda yapılan arazi taramasında bölücü terör örgütüne ait 1 adet 12.7 mm Doçka marka çatal ayaklı makineli tüfek, 131 Adet Doçka makineli tüfek fişeği ele geçtiği aktarılan valilik açıklamasında,çeşitli miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemelerinin bulunduğu kaydedildi.