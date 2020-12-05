Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi

05.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:38
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, Adaklı kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide yapılan aramada, teröristlerce önceden kullanılan ve içinde yaşam malzemesi bulunan 2 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınak ve ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik

İlgili Haberler

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Başak Dizer Bülent Ersoy Diego Armando Maradona
Spor Samatta Sinan Gümüş Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:38:27. #1.14#
title