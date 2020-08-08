Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
08.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:41
Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, araziye gömülü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: AA