PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

AA - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak bulundu.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında iki noktada arazi araması yaptı.

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 3 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 20 kilogram amonyum nitrat, 10 av tüfeği, 19 mutfak tüpü, 8 piknik tüpü, 32 pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.

PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı 'terör örgütleri' listesinden çıkardı

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı "terör örgütleri" listesinden çıkardı

 Son dakika haber! Enver Altaylı'nın CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar gerekçeli kararda

Son dakika haber! Enver Altaylı'nın CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar gerekçeli kararda

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title