Bingöl'de parktaki salıncaklara zarar veren gençlerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu
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Bingöl'de parktaki salıncaklara zarar veren gençlerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de parktaki salıncaklara zarar veren gençlerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu

Bingöl'de oyun parkındaki salıncaklara zarar veren gençlerin vatandaşlarca çekilen görüntüleri, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Bingöl'de oyun parkındaki salıncaklara zarar veren gençlerin vatandaşlarca çekilen görüntüleri, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde, Saray Mahallesi'ndeki oyun parkına gelen bir grup gencin salıncaklara tekme attığı, 2 kişinin aynı anda salıncağa bindiği yer alıyor.

Belediyenin paylaşımında, durumun savcılığa intikal ettirildiği belirtilerek, "Şimdi bu barbarlığa ne demeli, bunları neyle terbiye etmeli. İnşallah kamu yararına çalıştırılma cezası verilir de tüm yaz parkları temizlersiniz." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da ortak yaşam alanlarına zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yapmayın gençler, çocuklarımızın gülüşlerini çalmayın..." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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