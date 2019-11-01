Bingöl'de park halindeki midibüs yandı

01.11.2019 11:24

Bingöl'de gece saatlerinde park halindeki hastaneye ait midibüs yandı.



Olay, merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hastaneye ait olduğu öğrenilen bir midibüs içinde gece saatlerinde yangın çıktı.Yangını fark edenler durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.



Araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA