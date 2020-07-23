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Bingöl'de pandemi sürecinde 28 milyon lira destek ödemesi yapıldı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl İŞKUR tarafından pandemi sürecinde 7 bin 602 kişiye 28 milyon 673 bin 751 lira ödeme yapıldı.

Bingöl'de pandemi sürecinde 28 milyon lira destek ödemesi yapıldı
23.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:35

BİNGÖL (İHA) – Bingöl İŞKUR tarafından pandemi sürecinde 7 bin 602 kişiye 28 milyon 673 bin 751 lira ödeme yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2020 yılı 2. Olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Fatih Kaya başkanlığında Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıda mesleki eğitim, işgücü ve istihdam konuları üzerinde planlamalar yapıldı.

Müdürlük bünyesinde bin 853 kişinin istihdam edildiğini belirten İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler "Çeşitli mesleklerde 600 kişi mesleki eğitim kurslarına katılmıştır. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 119 program düzenlenerek 465 kişi bu programlardan faydalandırılmıştır. 4 bin 288 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiş, 704 işyeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir. İşverenlere, öğrencilere ve işsizlere yönelik olarak toplam 19 grup çalışması yapılarak kurum hizmetlerimiz, iş arama, işe yerleştirme süreci ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Kısa çalışma ödeneği hak eden 2 bin 400 kişiye 8 milyon 116 bin 518 TL ödeme yapılmıştır. Nakdi ücret desteği hak eden 2 bin 209 kişiye 4 milyon 615 bin 597 TL ödeme yapılmıştır. İşsizlik ödeneği hak eden 2 bin 993 kişiye de 15 milyon 941 bin 636 TL ödeme yapılmıştır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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