Bingöl'de Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması

Bingöl'de bazı alanlar, geçici süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör saldırıları nedeniyle vatandaşın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe ve Feratan bölgesi, Çır Yaylası, Merdiven Deresi ve Monçu Komu bölgesi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey ve Maltepe vadileri, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Solhan'ın Yenibaşak ve Doğuyeli bölgeleri, Yayladere'nin Horivanik ve Tahkim dereleri, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal, Kiğı'nın Çomak Deresi, Karlıova'nın Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası, 11-25 Kasım tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Söz konusu alanlara bu süre içerisinde vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişlerinin yasak olduğu kaydedildi.