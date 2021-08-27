Bingöl'de özel gereksinimli hastaya ortopedik hasta yatağı desteği
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Bingöl'de özel gereksinimli hastaya ortopedik hasta yatağı desteği

Bingöl'de özel gereksinimli hastaya ortopedik hasta yatağı desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'ün Solhan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından özel gereksinimli hastaya ortopedik hasta yatağı temin edildi.

Bingöl'ün Solhan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından özel gereksinimli hastaya ortopedik hasta yatağı temin edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Hazarşah köyü yeni yerleşimde iki engelli çocuğu olan aileye hasta yatağı verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Aralık 2020 tarihinde hizmete başladığımızdan bu yana ilçemiz merkez ve köylerinde meslek elemanlarımız ile birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla ilk gün ki heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde ASDEP çalışmaları kapsamında düzenli olarak dezavantajlı vatandaşlarımızı ikamet adreslerinde ziyaret ederek sorunları ile yakından ilgileniyor, Bakanlığımız hizmet modüllerinden olan engelli ve yaşlı hizmetleri, evde bakım hizmetleri, çocuk hizmetleri, şehit yakınları ve gazilere hizmet, kadın hizmetleri, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hane ziyaretleri kapsamında incelemeler yapan ASDEP personellerimiz tarafından hazırlanan aynı aileden iki kardeşimizin yatalak hasta oldukları bilgisini içeren bilgi notu tarafıma iletildi. Hazırlanan bilgi notunu İl Müdürümüz Aydın Polat ve İl Müdür Yardımcımız Orhan Varan ile paylaştım. Kendileri konuyla alakadar oldular. İl Müdür Yardımcımız Orhan Varan önceden merhum annesi için almış oldukları hasta yatağını kuruluşumuza göndererek hasta olan aileye iletilmesini istedi. Hasta yatağının tarafımızca aileye teslim edilmesi üzerine hasta kardeşlerimizin ailesi İl Müdürümüz Aydın Polat ve İl Müdür Yardımcımız Orhan Varan'a teşekkürlerini ilettiler" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de özel gereksinimli hastaya ortopedik hasta yatağı desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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