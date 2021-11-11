Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cumali B'nin kullandığı 06 UB 650 plakalı otomobil ile Efe Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet İnönü Mahallesi Kültür Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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