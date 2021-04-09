Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Aykanat (55) idaresindeki motosiklet, Bingöl-Diyarbakır kara yolu Aftor Kavşağı mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 DK 8713 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Aykanat olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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