Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Mehmet Aykanat (55) idaresindeki motosiklet, Bingöl-Diyarbakır kara yolu Aftor Kavşağı mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 DK 8713 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Aykanat olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş