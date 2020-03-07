Bingöl'de otomobilin çarptığı eşek telef oldu
Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de otomobilin çarptığı eşek telef oldu - Haberler

Bingöl'de otomobilin çarptığı eşek telef oldu

Bingöl'de bir otomobilin çarptığı eşek telef oldu, sürücü yaralandı.

07.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:06
Bingöl'de otomobilin çarptığı eşek telef oldu

'de bir otomobilin çarptığı eşek telef oldu, sürücü yaralandı.


Kaza, Bingöl-Genç Karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 ADY 125 plakalı otomobil, yola çıkan bir eşeğe çarptı. Aracın çarptığı eşek kaza yerinde telef oldu, sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Telef olan eşek ise karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler