Bingöl'de otomobilin çarptığı eşek telef oldu

07.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:06

Bingöl'de bir otomobilin çarptığı eşek telef oldu, sürücü yaralandı.



Kaza, Bingöl-Genç Karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 ADY 125 plakalı otomobil, yola çıkan bir eşeğe çarptı. Aracın çarptığı eşek kaza yerinde telef oldu, sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Telef olan eşek ise karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA