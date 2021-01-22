Bingöl'de otomobil ve taksi çarpıştı: 3 yaralı
22.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:24
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 54 ADP 256 plakalı otomobil Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde 12 T 0510 plakalı taksi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık