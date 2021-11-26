Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
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Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kalencik ve Ciligöl köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim K. idaresindeki 34 MNC 61 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Şarampole yuvarlanan otomobil içindeki 1 kişi yaralandı. Yaralı tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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