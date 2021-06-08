Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 ağır yaralı

Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 ağır yaralı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Ali Osman Hasan'ın kullandığı 23 AR 711 plakalı otomobil Yedisu-Erzincan kara yolunun Döşengi Mahallesi mevkisinde Hasan Yakışır yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücü Hasan ve otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 12:02:21. #1.15#

title