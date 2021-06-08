Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 ağır yaralı
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Ali Osman Hasan'ın kullandığı 23 AR 711 plakalı otomobil Yedisu-Erzincan kara yolunun Döşengi Mahallesi mevkisinde Hasan Yakışır yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücü Hasan ve otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz