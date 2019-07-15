Bingöl'de otomobil çaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de otomobilin çaya devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hikmek Kayançiçek yönetimindeki otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolu Alatepe köyü mevkisinde Göynük çayına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Kayançiçek ile otomobilde bulunan Semra Koçak ve Neşe Ertaş yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Kayançiçek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA