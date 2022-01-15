Bingöl'de, otobüsteki yolcunun bagajında 2,5 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüste yaptığı aramada bir yolcunun bagajında 2 kilogram 281 gram esrar ele geçirdi.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüste yaptığı aramada bir yolcunun bagajında 2 kilogram 281 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada ismi açıklanmayan bir yolcunun bagajında 2 kilogram 281 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.