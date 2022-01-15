Bingöl'de, otobüsteki yolcunun bagajında 2,5 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de, otobüsteki yolcunun bagajında 2,5 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de, otobüsteki yolcunun bagajında 2,5 kilo esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüste yaptığı aramada bir yolcunun bagajında 2 kilogram 281 gram esrar ele geçirdi.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüste yaptığı aramada bir yolcunun bagajında 2 kilogram 281 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada ismi açıklanmayan bir yolcunun bagajında 2 kilogram 281 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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BİNGÖL'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüste yaptığı aramada bir yolcunun bagajında 2 kilogram 281 gram esrar ele geçirdi.

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