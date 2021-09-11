Otobüs şoförü, baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi - Haberler
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Otobüs şoförü, baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi

AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de özel halk otobüsünde baygınlık geçiren genç kız, şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Bingöl'de özel halk otobüsünde baygınlık geçiren genç kız, şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Mehmet Avar yönetimindeki 12 M 0028 plakalı özel halk otobüsü Kültür Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada yolculardan bir genç kız baygınlık geçirdi.

Durumun söylenmesi üzerine sürücü Avar, güzergahını değiştirerek hızlı şekilde 17 yaşındaki yolcuyu Bingöl Devlet Hastanesine götürdü.

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otobüs şoförü, baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi
AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri
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