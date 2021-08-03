Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yiğtibaş köyü kırsalındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne durumu bildirdi.
Müdahale ekipleri, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş