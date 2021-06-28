Son dakika gündem: Ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda söndürüldü
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Son dakika gündem: Ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 gün önce çıkan ormanlık alandaki yangın büyük oranda söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 gün önce çıkan ormanlık alandaki yangın büyük oranda söndürüldü.

İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler, aralıksız müdahale ediyor.

Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 5 kepçe ve dozer, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan 45 ekip çalışma yürütüyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından helikopterden çekilen görüntülerde, yangının büyük kısmının söndürüldüğü görülüyor.

Zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdüren ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

Yangında, yaklaşık 1000 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Son dakika gündem: Ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda söndürüldü
Son dakika gündem: Ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda söndürüldü
Son dakika gündem: Ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda söndürüldü
Son dakika gündem: Ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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