Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

24.12.2019 21:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:58
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle İçmeler bölgesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, Bingöl Belediyesi Müdürlüğü ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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