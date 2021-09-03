Bingöl'de orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de orman yangını

Bingöl'de orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile yakındaki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

BİNGÖL'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile yakındaki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Merkeze bağlı Ardıçtepe köyünde evlere yakın ormanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle köy çevresine sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

 


Bingöl'de orman yangını
Bingöl'de orman yangını
Bingöl'de orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Münir Özkul Metin Çekmez
Spor Muslera Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bingöl'de orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:29:42. #1.16#

title