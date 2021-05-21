Bingöl'de orman yangını

BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Doludere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yangının çıktığını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal