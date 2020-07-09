'
Bingöl'de operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Bingöl Valiliği, operasyondan dönen bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ormanlık alana zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Bingöl'de operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
09.07.2020 01:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:41

Bingöl Valiliği, operasyondan dönen bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ormanlık alana zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesine bağlı Akpınar köyü sınırlarında 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sularında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri alarak dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına ait genel maksat helikopterinin, meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Helikopterdeki 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği aktarılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi Ekonomi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu Güncel
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Güney Kıbrıs'ta hipodromdaki kazada 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu
Güney Kıbrıs'ta hipodromdaki kazada 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Demet Akbağ Gonca Vuslateri
Spor Podolski Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bingöl'de operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 01:44:30. #1.15#
title