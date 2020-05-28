Bingöl'de ölen kirpinin 5 yavrusu koruma altına alındı
Bingöl'de anneleri ölen 5 kirpi yavrusu koruma altına alındı.
28.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:48
Bingöl'de anneleri ölen 5 kirpi yavrusu koruma altına alındı.
Kırsalda anneleri ölen 5 kirpi yavrusunu bulan kişi, ulaştığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine yavruları teslim etti.
Ekiplerin teslim aldığı 5 kirpi yavrusu, bakımları için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.
Kaynak: AA