Bingöl'de Öldürülen 11 PKK'lıdan Çotak'ın Yeşil Listede Arandığı Ortaya Çıktı

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde 27 Haziran günü düzenlenen operasyonda öldürülen 11 PKK'lı teröristten biri olan Aşut Star kod adlı Şahabettin Çotak'ın, örgütün sözde Amed (Diyarbakır) eyaleti yürütmesinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği ve 1 milyon lira ödül ile aranan yeşil listede arandığı ortaya çıktı.



Bingöl'ün Genç İilçesi Gerçekli Köyü Kapılı Mezrası kırsalında 27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 11 PKK'lıdan birnin İçişleri Bakanlığı'nda yayınlanan aranan teröristler listesinde 1 milyon lira ödüllü yeşil listede aranan Aşut Star kod adlı, Şahabettin Çotak' olduğu belirtildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çotak'ın örgütün sözde Amed (Diyarbakır) eyaleti yürütmesinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Genç ilçesi Gerçekli Köyü Kapılı Mezrası kırsalında 27 Haziran 2017 günü gerçekleştirilen operasyonda 11 bölücü terör örgütü etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Aşut Star Kod adlı Ş.Ç.'nin sözde Amed Eyaleti yürütmesinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği ve aranan teröristler listesinde; 1 lilyon liralık Yeşil listede adının geçtiği tespit edilmiştir. Adı geçen teröristin sözde sorumlusu olduğu grubun Bingöl ili Genç ilçesinde, 13 Ağustos 2015 tarihinde 1 Uzman Jandarma Çavuş'un şehit edilmesi, 13 Temmuz 2016 tarihinde Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı'na, 16 Temmuz 2016 tarihinde Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı'na, 31 Ağustos 2016 tarihinde Direkli Jandarma Karakol Komutanlığı'na silahlı saldırı olayları ile 04 Nisan 2017 tarihinde Döşekkaya Köyü bölgesinde 1 Güvenlik Korucusu'nun şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdiği değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."



- Bingöl