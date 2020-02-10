Bingöl'de okullar tatil edildi

10.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:15

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ile Solhan ilçelerinin tümünde, kent merkezi ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl'de kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapan okullarda 11 Şubat günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA