Bingöl'de okullar tatil edildi
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Bingöl'de okullar tatil edildi

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ile Solhan ilçelerinin tümünde, kent merkezi ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

10.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:15
Bingöl'de okullar tatil edildi

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ile ilçelerinin tümünde, kent merkezi ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

'de kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapan okullarda 11 Şubat günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.  


Kaynak: DHA
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